23 ноября, 09:30Общество
Москвичи стремятся встретить Новый год за городом
Москвичи стремятся встретить Новый год за городом. Об этом свидетельствует повышенный спрос на аренду коттеджей. Дома бронируют на праздничные даты. Горожанам интересны варианты с баней и бассейном.
Как снять дом на праздники и какую сумму готовить для этого – в сюжете телеканала Москва 24.
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