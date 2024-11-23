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23 ноября, 09:30

Общество

Москвичи стремятся встретить Новый год за городом

Москвичи стремятся встретить Новый год за городом

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Москвичи стремятся встретить Новый год за городом. Об этом свидетельствует повышенный спрос на аренду коттеджей. Дома бронируют на праздничные даты. Горожанам интересны варианты с баней и бассейном.

Как снять дом на праздники и какую сумму готовить для этого – в сюжете телеканала Москва 24.

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