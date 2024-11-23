Москвичи стремятся встретить Новый год за городом. Об этом свидетельствует повышенный спрос на аренду коттеджей. Дома бронируют на праздничные даты. Горожанам интересны варианты с баней и бассейном.

Как снять дом на праздники и какую сумму готовить для этого – в сюжете телеканала Москва 24.