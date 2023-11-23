Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Московские коммунальные службы заработали в режиме повышенной готовности в связи с ожидаемой затяжной метелью. Столичные дороги уже обработали противогололедными реагентами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

С 23:00 спецтехника начнет подметание проезжей части. По прогнозам синоптиков, с 21:00 23 ноября до 10:00 24 ноября в Москве ожидается снег с порывами ветра до 15 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.