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23 ноября, 17:15

Общество

Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

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Московские коммунальные службы заработали в режиме повышенной готовности в связи с ожидаемой затяжной метелью. Столичные дороги уже обработали противогололедными реагентами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

С 23:00 спецтехника начнет подметание проезжей части. По прогнозам синоптиков, с 21:00 23 ноября до 10:00 24 ноября в Москве ожидается снег с порывами ветра до 15 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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