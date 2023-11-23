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23 ноября, 07:45

Общество

Синоптики сообщили, что температура воздуха в Москве сохраняется ниже нормы

Синоптики сообщили, что температура воздуха в Москве сохраняется ниже нормы

Онлайн-маршрут "Разбираемся вместе" разработали в Москве ко Дню психолога

Московские школьники вернулись в столицу после победы в Международной олимпиаде в Сочи

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Температура воздуха в столичном регионе по-прежнему существенно ниже климатической нормы. На улице установилось -8 градусов.

Днем возможна метель, поэтому в городе в четверг, 23 ноября, объявлен желтый уровень погодной опасности. В ЦОДД водителей призвали быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Лучше же пересесть на общественный транспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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