Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 07:45

Общество

Онлайн-маршрут "Разбираемся вместе" разработали в Москве ко Дню психолога

Онлайн-маршрут "Разбираемся вместе" разработали в Москве ко Дню психолога

Московские школьники вернулись в столицу после победы в Международной олимпиаде в Сочи

"Утро": -8 градусов ожидается в столице 23 ноября

"Доктор 24": эксперт рассказала о пользе пения для здоровья людей

"Время новых": первый живой коллаген

Московские школьники стали победителями Международной астрономической олимпиады

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе народных дружинников

Столичные школьники стали победителями международной астрономической олимпиады

Москвичам рассказали, куда нужно сходить на выставке "Россия"

"Жизнь в большом городе": психологическая помощь

Москвичам расскажут, как заботиться о своем психологическом здоровье. Акцию приурочили ко Дню психолога, который отмечался 22 ноября.

Специалисты разработали специальный онлайн-маршрут, который получил название "Разбираемся вместе". В нем три раздела. Первый посвящен взаимоотношениям в семье, во втором психологи расскажут, откуда появляются эмоции. На заключительном этапе можно будет работать с самооценкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика