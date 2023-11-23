Онлайн-маршрут "Разбираемся вместе" разработали в Москве ко Дню психолога

Москвичам расскажут, как заботиться о своем психологическом здоровье. Акцию приурочили ко Дню психолога, который отмечался 22 ноября.

Специалисты разработали специальный онлайн-маршрут, который получил название "Разбираемся вместе". В нем три раздела. Первый посвящен взаимоотношениям в семье, во втором психологи расскажут, откуда появляются эмоции. На заключительном этапе можно будет работать с самооценкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.