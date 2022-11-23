23 ноября, 18:00Общество
Столичный портал потребителя посетили около 60 тысяч раз за месяц
Роспотребнадзор рассказал, как работает круглосуточная горячая линия по защите прав потребителей. Также в столице запущен специальный портал потребителя города Москвы. На этом сайте собрана вся правовая информация и есть ответы на самые частые вопросы.
Только за первый месяц работы этим ресурсом воспользовались 60 тысяч раз. Сервис помогает горожанам узнать о своих правах как покупателя или заказчика услуг, составить претензию в магазин или иск в суд.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.