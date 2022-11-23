Столичный портал потребителя посетили около 60 тысяч раз за месяц

Роспотребнадзор рассказал, как работает круглосуточная горячая линия по защите прав потребителей. Также в столице запущен специальный портал потребителя города Москвы. На этом сайте собрана вся правовая информация и есть ответы на самые частые вопросы.

Только за первый месяц работы этим ресурсом воспользовались 60 тысяч раз. Сервис помогает горожанам узнать о своих правах как покупателя или заказчика услуг, составить претензию в магазин или иск в суд.

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