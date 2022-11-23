В Мосгордуме поддержали максимальный штраф для шумных водителей в 30 тыс рублей

Депутаты столичного парламента на пленарном заседании приняли решение поддержать поправки в законопроект, предполагающий штрафы за нарушение тишины водителями в ночное время, в том числе максимальный порог штрафа за нарушение в размере 30 тысяч рублей.

Ранее столичный парламент подготовил данный законопроект по предложению Сергея Собянина, после чего документ был направлен в правительство России для получения официального отзыва. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.