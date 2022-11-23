Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

23 ноября, 17:30

Общество

В Мосгордуме поддержали максимальный штраф для шумных водителей в 30 тыс рублей

В Мосгордуме поддержали максимальный штраф для шумных водителей в 30 тыс рублей

"Личная территория": семейная травля

"Деньги 24": как изменятся потребительские кредиты в 2023 году

Новости часа: Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ

Москвичам рассказали о стоимости отдыха в Подмосковье на новогодние праздники

Синоптик предупредил москвичей о сильной гололедице

Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Новости часа: снижение ВВП в РФ может составить менее 3% по итогам года

"Атмосфера": снег с дождем и ветром ожидается в столице 24 ноября

Новости часа: завод "Москвич" в перспективе будет выпускать электротранспорт

Депутаты столичного парламента на пленарном заседании приняли решение поддержать поправки в законопроект, предполагающий штрафы за нарушение тишины водителями в ночное время, в том числе максимальный порог штрафа за нарушение в размере 30 тысяч рублей.

Ранее столичный парламент подготовил данный законопроект по предложению Сергея Собянина, после чего документ был направлен в правительство России для получения официального отзыва. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика