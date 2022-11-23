Новости часа: Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла поправку о мониторинге интернета на пропаганду ЛГБТ и педофилии. Поправка подготовлена главой комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном.

Минздрав РФ планирует увеличить прием в медицинские вузы в 2023 году. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Число пострадавших при землетрясении в Турции выросло до 80. Об этом заявили местные власти.