Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

23 ноября, 16:30

Общество

Синоптик предупредил москвичей о сильной гололедице

Синоптик предупредил москвичей о сильной гололедице

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ледяного дождя в ближайшие дни в Москве не будет, но ожидается сильная гололедица. Дептранс также предупредил водителей, что вечером будет скользко.

Накануне в столице был повторен суточный рекорд по осадкам, такого не было с 1965 года. Ледяной дождь начался в Москве утром 22 ноября. Из-за этого до конца суток в столице действовал оранжевый уровень погодной опасности.

Как город справляется с последствиями? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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