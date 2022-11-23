Синоптик предупредил москвичей о сильной гололедице

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ледяного дождя в ближайшие дни в Москве не будет, но ожидается сильная гололедица. Дептранс также предупредил водителей, что вечером будет скользко.

Накануне в столице был повторен суточный рекорд по осадкам, такого не было с 1965 года. Ледяной дождь начался в Москве утром 22 ноября. Из-за этого до конца суток в столице действовал оранжевый уровень погодной опасности.

Как город справляется с последствиями? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.