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Общество

Минобороны РФ показало, как морские пехотинцы Северного флота обучают мобилизованных

Минобороны РФ показало, как морские пехотинцы Северного флота обучают мобилизованных

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Минобороны показало, как морские пехотинцы Северного флота обучают мобилизованных. Военные учатся правильно штурмовать и захватывать здания.

На кадрах видно имитацию штурма, сближение боевых групп под огневым прикрытием. Мобилизованные проникают в здание через окна и бреши в стенах, применяют светошумовые гранаты. На полигоне они оттачивают навыки действий в группе при захвате помещений, огневое прикрытие, огонь на подавление и применение спецсредств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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