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Общество

Столичные дороги покрылись коркой после ледяного дождя

Столичные дороги покрылись коркой после ледяного дождя

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В Москве спрогнозировали длинные заторы из-за непогоды. Дороги и тротуары покрылись коркой после ледяного дождя.

Столичные коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме, снег и лед в первую очередь чистят в районе пешеходных зон, остановок и социальных объектов.

Кроме того, в столице продолжает сохраняться оранжевый уровень погодной опасности в связи с ледяным дождем, а до 21:00 действует предупреждение о гололеде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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