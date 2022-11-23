Столичные дороги покрылись коркой после ледяного дождя

В Москве спрогнозировали длинные заторы из-за непогоды. Дороги и тротуары покрылись коркой после ледяного дождя.

Столичные коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме, снег и лед в первую очередь чистят в районе пешеходных зон, остановок и социальных объектов.

Кроме того, в столице продолжает сохраняться оранжевый уровень погодной опасности в связи с ледяным дождем, а до 21:00 действует предупреждение о гололеде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.