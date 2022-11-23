07:15Общество
Эксперты рассказали о стоимости бронирования коттеджей на Новый год
В этом году сезон бронирования коттеджей на Новый год стартовал в середине осени. Однако более половины доступных домов уже занято, а стоимость аренды растет вместе со спросом.
Минимальная цена на три праздничных дня, включая новогоднюю ночь, составляет 150 тысяч рублей. Для сравнения: стоимость в обычные выходные не превышает 17 тысяч рублей за сутки.
Эксперты прокомментировали, чем ближе праздники, тем выше будут цены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.