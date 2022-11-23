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Общество

Минобороны РФ показало кадры тренировки подразделения службы ГСМ

Минобороны РФ показало кадры тренировки подразделения службы ГСМ

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В тылу продолжаются тренировки мобилизованных граждан РФ. Подразделения службы ГСМ, сформированные из мобилизованных и добровольцев, отрабатывают сценарии реального боя: учатся заправлять машины при угрозе внезапной атаки, уводить колонну из-под огня.

Частью боевой подготовки водителей являются и занятия на полигоне. Военнослужащие восстанавливают навыки обращения с оружием, проходят практику по управлению квадрокоптерами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжеты: Спецоперация на Украине , Частичная мобилизация 2022
обществовидеоАнастасия Бородина
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