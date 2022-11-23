Минобороны РФ показало кадры тренировки подразделения службы ГСМ

В тылу продолжаются тренировки мобилизованных граждан РФ. Подразделения службы ГСМ, сформированные из мобилизованных и добровольцев, отрабатывают сценарии реального боя: учатся заправлять машины при угрозе внезапной атаки, уводить колонну из-под огня.



Частью боевой подготовки водителей являются и занятия на полигоне. Военнослужащие восстанавливают навыки обращения с оружием, проходят практику по управлению квадрокоптерами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.