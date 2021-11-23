На московской пресс-конференции обсудили закон о борьбе с домашним насилием

16:45
Во время пандемии увеличилось число случаев домашнего насилия. Виной тому локдаун и самоизоляция. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. Тему обсуждали на пресс-конференции, посвященной проблеме насилия над женщинами, которая прошла в Агентстве городских новостей "Москва".
По статистике, в 2019 году был зафиксирован 441 случай насилия внутри семей, а в 2020 году – уже 526.
Принятие закона о домашнем насилии самый эффективный способ борьбы с абьюзом внутри семей. Так считают участники пресс-конференции. Пока этот закон не принят, пострадавших от насилия поддерживает Кризисный центр помощи женщинам и детям. За семь лет работы он оказал психологическую и юридическую помощь тысячам женщин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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