Рисунок Цоя продали за 2,5 млн рублей

Рисунок лидера группы "Кино" Виктора Цоя продали за 2,5 миллиона рублей. Сумма почти в пять раз превысила первоначальную стоимость.

Рисунок был создан 40 лет назад на бумаге фломастером. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

