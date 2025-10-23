Россияне потратили на капли для носа 41 млрд рублей в 2025 году

Аналитики подсчитали, что в 2025 году россияне потратили на капли для носа 41 миллиард рублей. Медики говорят о серьезной зависимости людей от этих препаратов. По их словам, это довольно опасно и может дорого стоить для здоровья и для кошелька.

В Москве, согласно статистике, на одного человека приходится по два флакона капель. Как правило, все начинается с лечения насморка. Если вовремя не прекратить использовать капли, то может потребоваться операция.

