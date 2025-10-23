Форма поиска по сайту

Новости

23 октября, 10:30

Общество

Участники СВО из Москвы смогут получить льготы и выплаты

Поддержка участников СВО и членов их семей остается приоритетом Москвы. Она включает в себя выплату ежемесячного пособия на ребенка без учета имущественного положения семьи, освобождение от оплаты дошкольных учреждений, секций, кружков, продленки и питания в школах и колледжах и прочие льготы.

Участники боевых действий получают единовременную дополнительную выплату в 1 миллион 900 тысяч рублей. Ежемесячная доплата военным – 50 тысяч рублей. Единовременные денежные выплаты раненым – от 500 тысяч до 1 миллиона, выплата семьям в случае гибели – 3 миллиона, а также есть специализированная медицинская помощь после увольнения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

