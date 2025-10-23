Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Заммэра Ракова рассказала о системе выявления риска сердечных катастроф

"Большой этнографический диктант" пройдет в Москве с 1 по 8 ноября

Москва вступила в период предзимья

"Деньги 24": эксперт рассказал, где будут проводить новогодние корпоративы компании РФ

"Атмосфера": 9 градусов ожидается в Москве днем 23 октября

Начало эпидемии гриппа ожидается в России в конце ноября – начале декабря

Маркетологи объяснили, почему магазины начали продавать новогодние товары в октябре

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за тумана

"Доктор 24": врач рассказал, зачем нужна психотерапия

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Почти половина московских старшеклассников (47 тысяч) выбрали предпрофессиональные классы. В них можно углубленно изучать профильные предметы и получить первые навыки в профессии. Самыми популярными направлениями стали инженерное, предпринимательское и IT.

"Онкология молочной железы – распространенное заболевание среди женщин, и самым эффективным способом борьбы с ним является ранняя диагностика. Основным методом профилактического обследования, который рекомендуется каждой женщине с 40 лет, остается маммография. Мы непрерывно ведем работу в этом направлении: строим и модернизируем поликлиники и больницы, оснащаем их современным цифровым оборудованием, разрабатываем и внедряем новые стандарты оказания медпомощи. Количество женщин, прошедших профилактическую маммографию, увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с 2021 годом. С начала текущего года у более 5,5 тысячи москвичек злокачественные новообразования молочной железы были выявлены на ранней стадии", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве продолжается вакцинации от гриппа. Дети могут привиться в школах и детсадах. Взрослые могут сделать прививку в поликлиниках или в одном из 18 мобильных пунктов у станций метро, МЦК и МЦД.

Читайте также
обществогородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика