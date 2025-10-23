Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Почти половина московских старшеклассников (47 тысяч) выбрали предпрофессиональные классы. В них можно углубленно изучать профильные предметы и получить первые навыки в профессии. Самыми популярными направлениями стали инженерное, предпринимательское и IT.

"Онкология молочной железы – распространенное заболевание среди женщин, и самым эффективным способом борьбы с ним является ранняя диагностика. Основным методом профилактического обследования, который рекомендуется каждой женщине с 40 лет, остается маммография. Мы непрерывно ведем работу в этом направлении: строим и модернизируем поликлиники и больницы, оснащаем их современным цифровым оборудованием, разрабатываем и внедряем новые стандарты оказания медпомощи. Количество женщин, прошедших профилактическую маммографию, увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с 2021 годом. С начала текущего года у более 5,5 тысячи москвичек злокачественные новообразования молочной железы были выявлены на ранней стадии", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве продолжается вакцинации от гриппа. Дети могут привиться в школах и детсадах. Взрослые могут сделать прививку в поликлиниках или в одном из 18 мобильных пунктов у станций метро, МЦК и МЦД.