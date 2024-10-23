Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 07:15

Общество

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве начал снижаться

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве начал снижаться

В Москве прогнозируется дождь с порывистым ветром 23 октября

Новости часа: почти все районы участвуют в городской программе создания рабочих мест

Новости мира: два человека утонули в Баку в результате затопления тоннеля

Новости часа: Москва получит свыше 1,1 тыс новых рабочих мест в СВАО

"Безопасный город": аптеки Москвы начали принимать электронные рецепты на лекарства

Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

"Сделано в Москве": одежда Blackfisk

"Сделано в Москве": кроссовки "Месть"

"Сделано в Москве": косметика для волос Laros Beauty

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве начал снижаться, сообщили в Роспотребнадзоре. Эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Специалисты отмечают, что дети в возрасте до двух лет стали болеть реже.

Медики утверждают, что в настоящее время заболеваемость обусловлена негриппозными возбудителями, преимущественно риновирусами.

Более трети москвичей сделали прививки от гриппа. Взрослые могут вакцинироваться в городских поликлиниках и мобильных пунктах, а дети – в поликлиниках, детских садах и школах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика