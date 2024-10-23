Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве начал снижаться, сообщили в Роспотребнадзоре. Эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Специалисты отмечают, что дети в возрасте до двух лет стали болеть реже.

Медики утверждают, что в настоящее время заболеваемость обусловлена негриппозными возбудителями, преимущественно риновирусами.

Более трети москвичей сделали прививки от гриппа. Взрослые могут вакцинироваться в городских поликлиниках и мобильных пунктах, а дети – в поликлиниках, детских садах и школах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.