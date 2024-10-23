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23 октября, 07:15

Общество

В Москве прогнозируется дождь с порывистым ветром 23 октября

В Москве прогнозируется дождь с порывистым ветром 23 октября

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В среду, 23 октября, Москву накрыли дожди, и синоптики предупреждают о возможности выпадения до 8 миллиметров осадков в некоторых районах. Ожидается также сильный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

Однако, по словам метеорологов, потепления в ближайшее время не предвидится, поэтому столичным автомобилистам рекомендуется сменить летнюю резину на зимнюю. Гидрометцентр сообщает, что это можно сделать субботу, 26 октября, когда температура воздуха может опуститься до 5 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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