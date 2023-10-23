Обновленный "Спутник V" введут в оборот после подтверждения безопасности вакцины

Обновленную вакцину против COVID-19 "Спутник V" могут ввести в гражданский оборот после подтверждения безопасности препарата. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

Также он отметил, что через месяц могут завершиться наблюдения за участниками клинических испытаний обновленного "Спутника V". Профессор рассказал, что вакцина уже прошла доклинические испытания – они закончились летом 2023 года.