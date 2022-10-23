В 2022 году программу льготного кредитования автомобилей расширят на пенсионеров и военных

Уже в этом году программу льготного кредитования автомобилей расширят на пенсионеров, военных, а также работников правоохранительных органов. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее с соответствующей инициативой выступил глава компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов. И, как уточняется, в ближайшее время все необходимые нормативные акты доработают, и эти дополнительные категории граждан будут включены в программу.

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