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Новости

23 октября, 22:15

Общество

В 2022 году программу льготного кредитования автомобилей расширят на пенсионеров и военных

В 2022 году программу льготного кредитования автомобилей расширят на пенсионеров и военных

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Уже в этом году программу льготного кредитования автомобилей расширят на пенсионеров, военных, а также работников правоохранительных органов. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее с соответствующей инициативой выступил глава компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов. И, как уточняется, в ближайшее время все необходимые нормативные акты доработают, и эти дополнительные категории граждан будут включены в программу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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