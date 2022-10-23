23 октября, 22:15Общество
В 2022 году программу льготного кредитования автомобилей расширят на пенсионеров и военных
Уже в этом году программу льготного кредитования автомобилей расширят на пенсионеров, военных, а также работников правоохранительных органов. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Ранее с соответствующей инициативой выступил глава компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов. И, как уточняется, в ближайшее время все необходимые нормативные акты доработают, и эти дополнительные категории граждан будут включены в программу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.