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Общество

Москвичам рассказали о ситуации с билетами на балет "Щелкунчик"

Москвичам рассказали о ситуации с билетами на балет "Щелкунчик"

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Москвичи продолжают собираться у Большого театра за билетами на "Щелкунчик"

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Люди продолжают собираться в очередь за билетами на балет "Щелкунчик"

В понедельник стартуют онлайн продажи билетов на балет "Щелкунчик". Однако очередь у Большого театра меньше не становится. Второй день люди стоят за билетами: вероятно, из-за опасения не успеть выкупить места.

В соцсетях между тем уже предлагают отстоять очередь за любого желающего попасть на балет. Что сейчас происходит у театра? Сколько стоят билеты? И как решают проблему со спекулянтами?

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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