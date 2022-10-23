Москвичам рассказали о ситуации с билетами на балет "Щелкунчик"

В понедельник стартуют онлайн продажи билетов на балет "Щелкунчик". Однако очередь у Большого театра меньше не становится. Второй день люди стоят за билетами: вероятно, из-за опасения не успеть выкупить места.

В соцсетях между тем уже предлагают отстоять очередь за любого желающего попасть на балет. Что сейчас происходит у театра? Сколько стоят билеты? И как решают проблему со спекулянтами?

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

