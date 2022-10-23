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11:45

Общество

Люди продолжают собираться в очередь за билетами на балет "Щелкунчик"

Люди продолжают собираться в очередь за билетами на балет "Щелкунчик"

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Очередь у Большого театра не становится меньше. Люди стоят за билетами на балет "Щелкунчик". Онлайн-продажи начнутся уже в понедельник, однако люди, вероятно, опасаются, что не успеют выкупить места.

В соцсетях между тем предлагают за деньги отстоять очередь за любого желающего попасть на балет. Что сейчас происходит у театра? Сколько стоят билеты? И удалось ли решить проблему со спекулянтами?

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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