Люди продолжают собираться в очередь за билетами на балет "Щелкунчик"

Очередь у Большого театра не становится меньше. Люди стоят за билетами на балет "Щелкунчик". Онлайн-продажи начнутся уже в понедельник, однако люди, вероятно, опасаются, что не успеют выкупить места.

В соцсетях между тем предлагают за деньги отстоять очередь за любого желающего попасть на балет. Что сейчас происходит у театра? Сколько стоят билеты? И удалось ли решить проблему со спекулянтами?

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

