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Общество

В школах Москвы могут ввести уроки безопасного вождения электросамокатов

В школах Москвы могут ввести уроки безопасного вождения электросамокатов

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В школах Москвы могут ввести уроки безопасного вождения электросамокатов. С учениками школы "Свиблово" уже провели первое занятие.

Пилотный обучающий проект пока запущен в трех столичных школах. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Проводить уроки помогают специалисты кикшеринговой компании. Курс состоит из двух блоков. Обучение начинается с 14 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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