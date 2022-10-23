Житель Забайкалья отправился добровольцем на СВО вслед за мобилизованным братом

Призванные из запаса российские военные продолжают боевую подготовку в учебных центрах. В одном из них, в Забайкалье, в подразделение попали родные братья. Младший прибыл на службу по повестке, а старший решил его поддержать.

"Узнал что младшего брата забирают. Пришел в военкомат, попросился сам. Каждый день проходит что-то новое: медицинская подготовка, стрельбы, вождения. Все проходим, всему обучают", – рассказал старший брат.

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