В Москве ожидается усиление ветра

В МЧС сообщили, что в ближайшие часы в столице ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 18 метров в секунду. Москвичей попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Подробнее – на телеканале Москва 24.

