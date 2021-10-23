Как будут работать заведения и организации в нерабочие дни

Больницы Москвы в длинные выходные продолжат оказывать плановую помощь. Поликлиники будут принимать пациентов в обычном режиме, а вот стоматологические клиники – только в экстренных случаях. МФЦ закроют, они будут доступны только для срочных услуг, остальное можно будет оформить онлайн. Детские сады и школы уходят на каникулы.

Банки сообщили, что открыты в обычном режиме, как и аптеки с продуктовыми магазинами. Закроют торговые центры, фитнес-залы, бани и салоны красоты. Рестораны и кафе будут работать только навынос и доставку. Театры и музеи примут гостей по куар-кодам, зоопарки – лишь на открытом воздухе. При этом парки, храмы, детские площадки и ярмарки выходного дня продолжат работу в обычном режиме.

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