Льготную ипотеку выдадут на строительство частного дома

Льготную ипотеку можно взять на строительство своего дома. Программа, которую запустило правительство России, будет действовать до 1 июля 2022 года. Раньше льготная ипотека касалась только новостроек. По ней граждане могут приобрести квартиру у застройщика по ставке не выше 7% годовых.

Программа пользовалась большой популярностью, но спрос упал из-за резкого роста цен на квадратные метры. Аналитики подсчитали, что в этом сентябре россияне взяли ипотечных кредитов на 40 с лишним процентов меньше, чем год назад.

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