Нарушителей антиковидных правил будут вычислять по фотографиям в соцсетях. Об этом рассказали в Департаменте торговли. По словам главы департамента торговли Алексея Немерюка, люди часто постят красивые снимки из клубов и ресторанов. В длинные выходные многие заведения должны быть закрыты. На основе таких публикаций в соцсетях будут вызывать владельцев и составлять протокол о нарушении ковидных ограничений. Затем дело пойдет в суд и заведению грозят большие штрафы.

Подробнее – на телеканале Москва 24.