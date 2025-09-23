Первая платформа социальных налоговых вычетов заработала в России. Ее запустил Сбер при поддержке Федеральной налоговой службы.

Разработчики полагают, что сервис значительно упростит получение вычетов за оплату образовательных, медицинских и спортивных услуг.

Как отметили в Сбере, на данный момент лишь немногие россияне пользуются своим правом на налоговый вычет. Одних останавливает сложность оформления, а кто-то не хочет тратить время на сбор документов. Платформа облегчит работу тысячам компаний и улучшит жизнь миллионов россиян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.