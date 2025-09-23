Новую партию гуманитарной помощи из Москвы отправили в приграничные районы. Ее получат жители Курской области и бойцы, которые находятся на передовой. Гуманитарный конвой организовали при поддержке Мосгордумы.

Груз собирали по конкретным запросам. Например, бойцы попросили прислать им сладости, и в эту партию вошли конфеты, печенье и многое другое. Кроме продуктов, отравили средства личной гигиены, постельное белье, предметы обихода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.