23 сентября, 07:30

Общество

Новую партию гуманитарной помощи из Москвы отправили в приграничные районы

Новую партию гуманитарной помощи из Москвы отправили в приграничные районы

Новую партию гуманитарной помощи из Москвы отправили в приграничные районы. Ее получат жители Курской области и бойцы, которые находятся на передовой. Гуманитарный конвой организовали при поддержке Мосгордумы.

Груз собирали по конкретным запросам. Например, бойцы попросили прислать им сладости, и в эту партию вошли конфеты, печенье и многое другое. Кроме продуктов, отравили средства личной гигиены, постельное белье, предметы обихода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор Бедуля Дарья Крамарова

