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23 сентября, 14:45

Общество

Стоматолог рассказала о пользе жевательной резинки как средства личной гигиены

Стоматолог рассказала о пользе жевательной резинки как средства личной гигиены

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Сегодня День рождения жевательной резинки. Раньше она всегда была в кармане или в сумке практически у каждого человека. В последние годы отношение более настороженное из-за вероятного плохого влияния на зубы.

Стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Егана Марафуди рассказала, что современная стоматология рекомендует периодически использовать жевательную резинку в качестве средства личной гигиены, особенно когда рядом нет зубной щетки. Жевательная резинка стимулирует выработку слюны, в которой содержится много антибактериальных и иммуностимулирующих компонентов.

Однако эксперт не советует использовать жевательную резинку детям из-за большого содержания сахара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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