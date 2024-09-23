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23 сентября, 09:45

Общество

Российские компании стали чаще принимать на работу сотрудников от 14 до 18 лет

Российские компании стали чаще принимать на работу сотрудников от 14 до 18 лет

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Российские компании стали чаще принимать на работу сотрудников от 14 до 18 лет. За первые шесть месяцев 2024 года офферы получили более 3 миллионов подростков. Это на треть больше, чем в прошлом году.

Тренд поддерживает и сама молодежь: количество резюме соискателей до 18 лет за год увеличилось на 15%. Почему компании готовы снижать возрастной порог соискателей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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