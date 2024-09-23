23 сентября, 09:45Общество
Российские компании стали чаще принимать на работу сотрудников от 14 до 18 лет
Российские компании стали чаще принимать на работу сотрудников от 14 до 18 лет. За первые шесть месяцев 2024 года офферы получили более 3 миллионов подростков. Это на треть больше, чем в прошлом году.
Тренд поддерживает и сама молодежь: количество резюме соискателей до 18 лет за год увеличилось на 15%. Почему компании готовы снижать возрастной порог соискателей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.