Российские компании стали чаще принимать на работу сотрудников от 14 до 18 лет. За первые шесть месяцев 2024 года офферы получили более 3 миллионов подростков. Это на треть больше, чем в прошлом году.

Тренд поддерживает и сама молодежь: количество резюме соискателей до 18 лет за год увеличилось на 15%. Почему компании готовы снижать возрастной порог соискателей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.