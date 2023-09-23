Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Сотрудники газовой службы усилили контроль за исправностью газового оборудования в многоэтажных жилых домах. По словам специалистов, жители боятся мошенников, и не открывают дверь.

Плата за ЖКХ у средней семьи из трех человек вырастет на 500–550 рублей. Такой прогноз озвучили в Минэнерго.

В Москве прошел мотофестиваль, приуроченный к закрытию сезона. По центру столицы проехали 12 тысяч байкеров.

Цены на топливо в Европе выросли сразу на 5%, превысив тысячу долларов за тонну. Это произошло после того, как Россия закрыла экспорт бензина и дизеля.

Минобороны Британии призналось в поставке Киеву ядовитых танков и бронетранспортеров. Они содержат в корпусах смертельно опасный асбест.

Цены на бананы в ближайшие две недели могут вырасти на 20%. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на одного из крупнейших поставщиков из Эквадора.

В Москве после реконструкции открыли одну из самых ожидаемых развязок – МКАД с Липецкой улицей. Завершить работы удалось намного раньше срока.

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