Новости часа: в Москве прошла торжественная церемония отправки контрактников в войска

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве прошла торжественная церемония отправки контрактников в войска. Мероприятие прошло на улице Яблочкова.

На востоке Москвы обустроили 154 территории, в том числе на средства от платных парковок. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра Максим Ликсутов.

Более 800 тысяч человек посетили новые выставки в Москве летом. Это данные сайта мэра.