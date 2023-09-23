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23 сентября, 16:30

Общество

Новости часа: в Москве прошла торжественная церемония отправки контрактников в войска

Новости часа: в Москве прошла торжественная церемония отправки контрактников в войска

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве прошла торжественная церемония отправки контрактников в войска. Мероприятие прошло на улице Яблочкова.

На востоке Москвы обустроили 154 территории, в том числе на средства от платных парковок. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра Максим Ликсутов.

Более 800 тысяч человек посетили новые выставки в Москве летом. Это данные сайта мэра.

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