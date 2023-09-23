Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

В Москве открыт единый пункт по отбору на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Перед походом рекомендуется записаться по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. Во время визита потребуются паспорт, военный билет, документы об образовании, а также свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

"Я знаю, куда еду. Я уже был в таком ситуации, в которой сейчас находятся мои соседи, близкие, даже мой друг уже там. Иду туда ради детей. Пускай лучше мои здесь будут в безопасности, пойду других детей защищать", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.