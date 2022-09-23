В РФ появится перечень IT-специальностей, по которым будет предоставляться отсрочка

В России к 26 сентября появится перечень IT-специальностей, по которым будет предоставляться отсрочка, сообщили Минцифры РФ.

Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроекты о гарантиях для мобилизованных, сообщил Вячеслав Володин.

Администрация Костромской области отменила командировки и отпуска для своих сотрудников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

