Новости часа: сотрудники важных направлений финансового сектора не будут мобилизованы

Сотрудники из критически важных направлений финансового сектора не будут мобилизованы, заявила глава Центробанка.

Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроекты о гарантиях для мобилизованных, сказал спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

Частичная мобилизация не затронет студентов, проходящих первичное обучение на очных и вечерних отделениях, пообещали в Минобороны РФ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

