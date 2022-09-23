Минцифры подготовит перечень специальностей для отсрочки от мобилизации

Минцифры РФ подготовит список конкретных специальностей, представителям которых рекомендуется дать отсрочку от частичной мобилизации. Документ планируется обнародовать до 26 сентября.

Также ведомство готовит обращение в Минобороны РФ относительно писем IT-специалистов, которым отказали в праве на отсрочку. А для подачи работодателями списков сотрудников с отсрочкой со следующей недели Минцифры откроем специальную форму на портале госуслуг.

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