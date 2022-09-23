Госдума рассмотрит поправки о трудовых гарантиях мобилизованным

В Госдуме уже на следующей неделе рассмотрят поправки в Трудовой кодекс. Туда хотят добавить статью о гарантиях для мобилизованных.

Она предусматривает в том числе приостановку действия трудового договора мобилизованного работника на период прохождения им военной службы. После окончания военной службы мобилизованным дадут 3 месяца, чтобы выйти обратно на работу.

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