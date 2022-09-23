В Трудовом кодексе появится новая статья о гарантиях для мобилизованных. Проект поправок уже внесен на рассмотрение Госдумы.

Новая статья предусматривает в том числе приостановку действия трудового договора мобилизованного работника на период прохождения им военной службы. Она будет распространяться на тех, кто был мобилизован, поступил на службу по контракту или пошел добровольцем с 21 сентября этого года.

После окончания военной службы мобилизованным дадут три месяца, чтобы выйти обратно на работу, только после этого срока их могут уволить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

