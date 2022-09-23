Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

В Трудовом кодексе появится новая статья о гарантиях для мобилизованных. Проект поправок уже внесен на рассмотрение Госдумы. Новая статья предусматривает в том числе приостановку действия трудового договора мобилизованного работника на период прохождения им военной службы. Она будет распространяться на тех, кто был мобилизован, поступил на службу по контракту или пошел добровольцем с 21 сентября этого года. После окончания военной службы мобилизованным дадут 3 месяца, чтобы выйти обратно на работу, только после этого срока их могут уволить.

Финляндия ограничит въезд российским гражданам, в том числе и по визам других стран. В числе исключений – поездки по работе, учебе, а также для посещение родственников. Об этом сообщили в МИД страны. Также будет запрещен транзит россиян по шенгенским визам других стран. Кроме того, Финляндия отменит облегченный порядок получения виз владельцам недвижимости из России.

Число пассажиров в московских аэропортах за неделю практически не изменилось. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Так, на международных рейсах количество вылетающих увеличилось всего на 4%. А на внутренних рейсах поток и вовсе сократился на 8%. При этом никаких ограничений на поездки по стране или за рубеж на время частичной мобилизации нет. Об этом ранее рассказали в Ростуризме. Это означает, что россияне, не получившие повестки, по-прежнему смогут спокойно путешествовать.

На Манежной площади завершилась акция под лозунгом "Своих не бросаем". В ней в том числе приняли участие представители политических партий, гражданские активисты, а также артисты и музыканты. Выйдя на акцию, они выразили поддержку жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

К частичной мобилизации не будут привлекать специалистов IT, связи, СМИ и финансов, чтобы обеспечить работу высокотехнологичных отраслей экономики. Об этом сообщили в Минобороны. А в Минцифры уточнили, специалисты, соответствующие критериям отсрочки, но все равно получившие повестку, должны предоставить в министерство пакет документов от своей организации.

Явных нарушений во время голосования на референдуме по вхождению Херсонской области в состав РФ сегодня не зафиксировали. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. Стартовавший пятидневный референдум определит будущее жителей ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В Москве и Подмосковье уже работают временные избирательные участки. В общей сложности их более сорока.

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