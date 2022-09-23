Правительство Москвы запустило чат-бота по мобилизации

Правительство Москвы запустило чат-бот в Telegram. С его помощью жители столицы могут получить ответы на самые часто задаваемые вопросы о мобилизации в городе.

Вся предоставляемая там информация собрана на базе данных, которые публикует министерство обороны. Она же используется операторами горячей линии 122 и размещается на сайте Объясняем.рф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.