К частичной мобилизации не будут привлекать специалистов IT, связи, СМИ и финансов, чтобы обеспечить работу высокотехнологичных отраслей экономики. Об этом сообщили в Минобороны.

А в Минцифры уточнили, что специалисты, соответствующие критериям отсрочки, но все равно получившие повестку, должны предоставить в министерство пакет документов от своей организации.

Кого касается частичная мобилизация? А кого призывать не будут? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.