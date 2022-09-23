Новости часа: Минобороны РФ сообщило, каких категорий студентов не коснется мобилизация

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мобилизация не коснется студентов, проходящих первичное обучение в вузах на очных или вечерних отделениях. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Поправки о трудовых и социальных правах мобилизованных Госдума рассмотрит на следующей неделе. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

В Трудовой кодекс внесут поправку о том, что период мобилизации будет засчитываться в трудовой стаж.