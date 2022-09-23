В центре Москвы собираются люди под патриотическим лозунгом "Своих не бросаем!"

В эти минуты на Манежной площади проходит акция под лозунгом "Своих не бросаем!". Там собрались представители политических партий, гражданские активисты, а также артисты и музыканты.

Все для того, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.