Правительство начало обсуждение вопроса о возможной кредитной амнистии для мобилизованных

Многие регионы назначают дополнительные единовременные выплаты тем, кто мобилизован. В правительстве в данный момент прорабатывают закон о кредитной амнистии для призванных из запаса.

А пока Центробанк рекомендовал предоставлять им особые условия. Причем это касается всех видов займов, в том числе микрофинансовых. Что будет с долгами мобилизованных?

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