Новости часа: в ГД предложили внести поправки в закон "О ветеранах"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Госдуме предложили ввести статус инвалида боевых действий для гражданских участников СВО, которые получили ранения.

В случае гибели участника СВО его обязанности по кредиту прекратят и не будут передавать членам семьи на иждивении.

Для участников спецоперации, в том числе частично мобилизованных, предусмотрена компенсация расходов на ЖКУ. Об этом заявил Минстрой РФ.

Отсрочка для сотрудников IT и СМИ своевременна. Она обеспечит стабильность телекома и цифровых сервисов РФ. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.