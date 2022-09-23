В центре Москвы собираются люди под патриотическим лозунгом "Своих не бросаем!"

Патриотическая акция "Своих не бросаем" состоится 23 сентября на Манежной площади. Она организована Народным фронтом.

На мероприятии соберутся представители политических партий, объединений, гражданские активисты, музыканты, артисты, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.