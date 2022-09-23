Мощный ливень накроет Москву в ночь на 24 сентября

24 сентября с 03:00 в Москве ожидается сильный дождь. Ливень продлится весь день, а может затянуться до вечера 25 сентября. По прогнозам синоптиков, в выходные выпадет до половины месячной нормы осадков.

В МЧС уже распространили экстренное предупреждение из-за дождя. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, а также не ставить машины под деревьями. Пешеходам тоже стоит быть аккуратнее. Температура воздуха в выходные составит 7–9 градусов тепла.

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